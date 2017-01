Bandidos invadem casa de família, levam caminhonete e um refém

Da redação ac24horas - 30/01/2017 10:26:10

Mais uma família viveu momentos de terror nesta segunda-feira (30) quando bandidos invadiram uma casa para levar uma caminhonete. O caso ocorreu segunda-feira (30), em uma casa localizada no Pólo Benfica. Armados, os bandidos renderam os moradores e saíram levando a caminhonete da família com um refém.

De acordo com informações da polícia, uma hora depois do crime, eles foram acionados via Centro Integrado em Operações em Segurança Pública (CIOSP), que dava conta de que o carro havia sido abandonado nas proximidades do 14 Bis, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o carro abandonado juntamente com o refém. Os criminosos já haviam se evadido.

Após a coleta de informações, os policiais saíram em busca dos suspeitos pela área e regiões adjacentes.