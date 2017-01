André Maia aprova LOA e maioria decide por 30% de remanejo

Jairo Carioca - jscarioca@gmail.com 30/01/2017 12:18:13 Editoria de Cidades

O prefeito do município do Senador Guiomard André Maia (PSD) aprovou na Câmara Municipal a Lei Orçamentária Anual do ano de 2017 com um percentual de 30% para livre remanejamento. A votação aconteceu em virtude da gestão passada não ter enviado o orçamento em tempo hábil.

Os votos contrários ao percentual de remanejamento foram dos vereadores: Celso Oliveira (PSDB), Fabricio Lima (PSDB) e Cláudia Lima (PT). Pela regra legislativa o presidente não vota, de uso da palavra Gilson (PP) afirmou que também era contra a aprovação.Os votos favoráveis à 30% (trinta por cento) de livre remanejamento do prefeito foram: Idalete (PSB), Francisca Macedo (PT), Pastor Uchoa (PSD), Magildo (PP), Irmã Chaguinha (PP), James Queiroz (PR) e Cleilton Nogueira (PR) sendo o relator da matéria.

A vereadora Cláudia (PT) usou a tribuna para relatar os motivos pelos quais votou contra a matéria. Ela afirmou que a responsabilidade é grande em representar o povo e que a margem de 30% é como dar um cheque em branco á prefeitura.

A base aliada do prefeito André Maia comemorou a aprovação da matéria. O pastor Uchoa (PSD) explicou que o prefeito vai fazer seu trabalho e acompanhado pelos órgãos de fiscalização, inclusive a Câmara.