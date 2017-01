Acreanos são executados na Extrema; vítimas estariam foragidas da Justiça acreana

Da redação ac24horas - 30/01/2017 08:16:40

Dois jovens foram executados com vários tiros enquanto dormiam em uma residência localizada bairro Teleacre, no Distrito de Extrema, em Porto Velho. As informações são do site Rondônia Agora.

De acordo com informações levantadas pela Polícia, quatro pessoas estavam dormindo no imóvel, quando dois homens armados, ainda não identificados, invadiram a casa, seguiram até o quarto onde estavam as vítimas e começaram atirar. Os criminosos fugiram em seguida com apoio de outros bandidos.

Um adolescente de 16 anos e um jovem de 21 anos, identificado como Abel Silva do Nascimento, morreram no local. Outro menor também foi baleado e foi socorrido por uma ambulância do posto de saúde.

As vítimas eram moradores da cidade de Rio Branco, no Acre, e estavam há pouco mais de 15 dias morando no distrito. Para polícia eles estavam se escondendo na localidade, uma vez que Abel respondia a processos no Acre.