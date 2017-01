Sobe para 157 o número de desabrigados pela cheia do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas - 29/01/2017 10:24:52

O Rio Juruá atingiu a marca de 13,73 metros em apenas algumas horas, na noite deste sábado, 28. Com o aumento de 11 centímetros do nível do manancial, 41 famílias ficaram desabrigadas, num total de 157 pessoas, segundo o subcomandante do Corpo de Bombeiros no município, capitão Rômulo Barros.

Moradores dos bairros atingidos pela enchente reclamam da falta de água encanada e energia elétrica. As autoridades de saúde, por sua vez, alertam para os perigos de doenças como a leptospirose, sobretudo em crianças.