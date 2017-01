Rio Tarauacá sobe ainda mais e já desabriga primeira família

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 29/01/2017 20:24:54



O nível do rio Tarauacá alcançou os 10, 30 metros no final da tarde deste domingo, 29, e já desabriga uma família com 12 pessoas do Bairro da Praia, região mais populosa da cidade. Essa família foi levada pela prefeitura para uma escola municipal local.

O manancial ultrapassou a cota de transbordamento que é de 9,50 metros. O alagamento ocorre após as chuvas do final de semana.

A Defesa Civil está em alerta no município, já que o rio pode continuar subindo e desabrigando mais famílias.