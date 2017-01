PRF apreende 45 quilos de cocaína na BR-317

Da redação ac24horas - 29/01/2017 19:30:42

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o apoio de cães farejadores da Polícia Militar, apreenderam na tarde deste domingo (30), mais de 45 kg de cocaína avaliados em 350 mil reais em uma abordagem à um veículo no km 96 da BR-317.

De acordo com os agentes, o condutor Sergio Ferreira Castelo, de 42 anos, logo aparentou nervosismo levantando as suspeitas dos policiais que resolveram levar o veículo até a sede do Batalhão de Operações Especiais (BOPE). O veículo foi submetido a revista com o apoio dos cães farejadores que apontaram a presença de drogas no tanque de combustível do carro.

Confirmada a presença de drogas, o carro foi levado a Sede da Polícia Federal (PF) onde o tanque foi desmontado e lá encontraram 45,75 kg de substância entorpecente aparentando ser cocaina.

Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico e ficou preso na base da Polícia Federal.