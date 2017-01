Mega-Sena: ninguém acerta e prêmio acumula em R$ 9 milhões

Com informações do G1 - 29/01/2017 10:12:07

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.898 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (28) em Santarém (PA). Veja as dezenas sorteadas: 12 – 34 – 45 – 53 – 55 – 58.

A Quina teve 32 ganhadores, e cada um levou R$ 51.269,12. Já a quadra teve 2.722 acertadores. O prêmio para cada um deles é de R$ 861,03.

A expectativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 9 milhões. O concurso 1.899 será realizado na próxima quarta-feira (1).

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Probabilidades