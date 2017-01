Policia Civil prende dois homicidas no municipio de Tarauacá

Da redação ac24horas - 28/01/2017 18:43:06

A Polícia Civil no município de Tarauacá com o apoio de agentes de polícia de Feijó prenderam na tarde de sexta-feira (28), dois homens suspeitos pelo crime de homicídio.

Lucivaldo Freitas de Aguiar foi preso suspeito de ter matado de forma brutal, José Antônio de Souza, de 37 anos. Crime ocorrido no último domingo (22), no seringal Tamandaré, zona rural de Tarauacá.

José Antônio estaria sentado em baixo de uma árvore quando foi surpreendido por Luzivaldo com uma terçadada nas costas. O suspeito foi visto por populares se evadindo do local do crime.

Na mesma incursão a polícia conseguiu prender José Carlos de Oliveira, de 38 anos, principalmente suspeito de cometer um homicídio no Seringal Marona, também em uma zona rural do município de Tarauacá.