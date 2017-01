PM prende quadrilha com duas armas de fogo no Calafate

Da redação ac24horas - 28/01/2017 15:37:29

Homens do 4° Batalhão de Polícia Militar (4° BPM) apreenderam na região do Calafate na madrugada deste sábado, 28 de janeiro, duas armas de fogo. Durante a ação quatro homens foram presos.

Os militares realizavam patrulhamento no bairro Ilson Ribeiro, quando populares informaram que nas proximidades havia uma residência, onde uma quadrilha estava com armas de fogo e por vezes eles ficavam nas ruas intimidando os moradores.

Ao chegar no endereço indicado, um dos suspeitos fugiu para o interior da casa, mas o policiais fizeram o cerco e adentraram. Gildo Nascimento Alves, 25 anos, Jeremias Cabral da Silva, 19 anos, Marcos de Souza Nascimento, 18 anos, e Rodrigo Roldes da Silva, 18 anos, estavam com um rifle de marca Westchester, calibre 22, com 11 munições intactas e um revólver calibre 32 com uma munição intacta.

O bando foi encaminhado para Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as providências necessárias ao caso.