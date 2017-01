Marcus Viana acha um equívoco antecipar o pleito de 2018 com eleição da Amac e elogia Marilete

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 28/01/2017 09:11:06

A eleição para a presidência da Amac, para muitos, foi a antecipação do pleito de 2018. Uma prévia do embate entre FPA e oposição. Mas, para o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana, do PT, que perdeu a presidência da entidade por critério de idade para a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, do PSD, é um equívoco tentar antecipar a disputa eleitoral no ambiente da Associação dos Municípios do Acre.

“Querer trazer as eleições de 2018 pra agora, acho que a gente não deve fazer esse debate porque a Amac é uma instituição técnica. Fizeram um debate político querendo antecipar as eleições, eu não tô cuidando de eleição, tô cumprindo o meu papel. Não tô aqui pra fazer disputa política, nós não estamos em ano eleitoral.

O que eu lamento foi o que aconteceu: gente ligando, telefone tocando, reuniões com portas fechadas.”

O petista elogiou Marilete e disse que acredita que a prefeita de Tarauacá fará uma boa administração na entidade por não possuir vícios políticos.

“Eu vejo na Marilete uma pessoa que ainda não está nesse ambiente político. Eu vejo na Marilete uma pessoa que tá querendo colaborar. Eu confio na Marilete e acho que ela vai fazer um bom trabalho.”

Marilete Vitorino, 54 anos, foi escolhida para presidente da Amac por critério de idade, conforme prevê o artigo 21 do estatuto da associação, após empate em votos em 11 a 11 contra o prefeito Marcus Alexandre Viana, 39 anos, que até ontem ocupava a presidência da entidade.