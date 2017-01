Com AMAC nas mãos, oposição mina possibilidade de Marcus Viana fazer campanha no interior antes de 2018

Marcos Venicios, do ac24horas - 28/01/2017 18:18:45

Vamos iniciar a postagem de hoje pondo os pingos nos ís no improvável para muitos. Pois bem, vi muita gente dando crédito ao senador Gladson Cameli (PP) na estratégia da oposição para tomar Associação dos Municipios do Acre das mãos do prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana (PT). Acontece que Cameli não tem essa capacidade toda de articulação. Quem fez o jogo mudar foi o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, ao abrir mão que seu pupilo Ilderlei Cordeiro disputasse a presidência. O Leão do Juruá veio até Rio Branco só para orquestrar o “golpe’ na Frente Popular.

COM A AMAC NAS MÃOS II

Não importava quem fosse o candidato, mas desde que a oposição levasse o simbólico trófeu pra casa. Vagner sabia que seu ungido não é lá essas coisas na articulação politica, levando em conta que desde que colocou seu nome na disputa da Amac, não chegou a conversar com seus colegas de partido: como revelou a este blogueiro os prefeitos Zezinho Barbary (Porto Walter) e Mazinho Serafim (Sena Madureira) – sendo que Barbary foi pego pela palavra e não mudou de posição em nenhum momento. Isso era esperado por Vagner, mas o que vale é ganhar do PT, nem que seja na porrinha. E reitero: o Barbary foi macho!

COM A AMAC NAS MÃOS III

Por mais que publicamente Marcus negue que disputará o governo em 2018, a presidência da Amac em suas mãos seria a desculpa perfeita para fazer uma gestão itinerante, andando pelos municipios com aval inclusive de prefeitos da oposição, que ensaiaram em lhe apoiar. Detalhe: esses mesmos prefeitos declaram apoio a Gladson na próxima disputa eleitoral, mas poderiam facilitar a circulação do petista da capital em municipios onde seu nome não tem uma densidade eleitoral tão forte. Agora Marcus só andará no interior se renunciar, não tem outra saída. Sua possível candidatura só ganhou mais um obstáculo, mas não é totalmente descartada. A Frente Popular trabalha com a tese que Gladson Cameli possa se queimar durante os desdobramentos da Lava Jato e que esse fator poderia colocá-lo em maus lençóis perante a opinião pública. A FPA não vai dar o governo de mãos beijadas para oposição como alguns pensam. A guerra promete ser de vida ou morte…política, é claro.

COM A AMAC NAS MÃOS IV

Um outro fato curioso que veio a tona durante a eleição da Amac foi a idade de Marilete Vitorino. Em alto e bom som, os seus 54 anos foram bradados na sala de reuniões. Ela ficou vermelha com a situação, não gosta de tocar no assunto. Para alguns, Vitorino dizia ter menos de 50. O fato é que foi embaraçoso a idade da mulher ser divulgada e ter sido o principal critério para que ela assumisse o comando da Associação. Nem todas gostam que esse detalhe seja revelado. O blog entende e respeita. Ah, só lembrando: Marcus Viana tem 39 anos.

BEIJARAM A NAZARÉ

A suposta aliança de prefeitos da oposição com Marcus Viana suscitou um acontecimento até pouco tempo improvável. Os prefeitos Mazinho Serafim (PMDB), Tanizio Sá (PMDB) e Kiefer Cavalcante (PP) se encontraram com governadora em exercicio Nazaté Araújo (PT), em seu gabinete. A agenda foi mantida sob sigilo e nem foto foi tirada. À Nazaré, os três prometeram fidelidade a Marcus Viana na eleição da Amac. Pelo visto, o interesse era só beijar a mão da bela e recatada governadora. Nos bastidores, dizem que Sebastião, assim que chegasse de sua agenda em Brasília, iria mandar dedetizar o local e mandar o Padre Asfury exorcizar o sofá.

O PT E O MARCUS SE SENTIRAM TRAÍDOS

Marcus Viana, que tem o costume de tratar todos bem, até mesmo os adversários, ficou balançado com a derrota na Amac. Seus principais assessores ficaram chocados, não acreditavam no que havia ocorrido. Esse com certeza foi o primeiro um duro golpe na FPA . E ainda dizem que a AMAC seria apenas um órgão técnico, de interesses coletivos. Arram, tá bom!

ENFIM, FÉRIAS!

