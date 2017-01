Mulher tem pescoço cortado por linha de cerol quando pilotava moto em Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas - 27/01/2017 17:04:01

Uma mulher teve parte do pescoço cortado por uma linha de cerol quando pilotava motocicleta. O caso ocorreu em Cruzeiro do Sul (AC). A linha era de uma pipa onde várias crianças estavam brincando na proximidade do acidente.

“Tomei um susto muito grande, na hora saia muito sangue, e fui encaminhada para o Hospital do Juruá. Estava no final da avenida, estava indo devagar, e estacionei a moto da beira da rua. Eu chorava muito, pois estava nervosa, então um rapaz me ajudou e ligou para meu marido”, contou a vítima.

Antonio Lucas, marido da vítima, conta que estava por perto, quando recebeu a ligação da esposa, pedindo socorro. “Eu fui lá o mais rápido possível, chamei o Samu e levaram ela para o Hospital do Juruá”, disse.

Servidor público dos Correios, ele conta que diariamente, utiliza ruas da cidade para trabalhar, por algumas vezes já se deparou com situações parecidas, ele fez um alerta.

“Hoje foi ela, mas amanhã pode ser qualquer um, inclusive os próprios que soltam papagaio. A moto dela tinha a antena, mas quebrou”, enfatizou o marido da vítima.