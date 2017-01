Igarapé transborda e prejudica tráfego na BR 364

Da redação ac24horas - 27/01/2017 15:07:16

As constantes chuvas que atingem a região do Juruá provocaram o transbordamento de um igarapé na comunidade Vai e Vem, localizada a cerca de 70km de Cruzeiro do Sul. As informações são do site Acre em Revista.

O local, situado entre a ponte do Rio Liberdade e Cruzeiro do Sul, está com tráfego reduzido na localidade, mesmo com o leito do igarapé passando por cima da estrada federal.

Em Cruzeiro do Sul o rio Juruá ultrapassou em 49 centímetros a cota de transbordamento, atingido 12 famílias ribeirinhas. Ao todo 57 pessoas estão desabrigadas, entre crianças e adultos.

Desde o início desta sexta-feira (27), chove em Cruzeiro do Sul. Segundo moradores, apenas no início da tarde houve uma pequena estiagem, mas há previsão de mais chuva para o município.