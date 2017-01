Em agenda na Fieac, Jorge Viana fala a empresários que “é possível fortalecer o setor e voltar a crescer”

Da redação ac24horas - 27/01/2017 10:49:46

O senador Jorge Viana (PT-AC) esteve reunido, nesta quinta-feira, 26, com representantes da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC). Ele aproveitou o recesso parlamentar para conversar e discutir estratégias para a superação da crise. “A situação do país é crítica”, reconheceu. “Temos uma grave crise econômica e política, mas tem muita coisa que se pode fazer para superar isso”, disse.

Vice-presidente do Senado, ele comentou que é possível superar a crise e criar as condições para a retomada do desenvolvimento. “Se juntarmos a experiência já vivida no Acre, a boa vontade do governador Tião Viana e o compromisso de amor pelo Acre de quem está aqui, trabalhando e produzindo, podemos criar uma perspectiva melhor, mesmo com o país vivendo essa crise”, declarou.

A reunião de três horas entre o senador e empresários foi apontada pelo presidente da FIEAC, José Adriano Ribeiro, como fundamental para que o setor possa superar o momento delicado. “Tivemos nessa conversa um resgate de todos os compromissos políticos que o senador tem como nosso setor”, disse.

Para Jorge Viana, o momento é de planejamento e trabalho. Ele comentou que vai aproveitar o fato de estar deixando a vice-presidência do Senado para focar mais no Acre. “Não podemos, apesar de toda a crise, ser omissos. Temos responsabilidade com a juventude e com todos que querem crescer e se desenvolver”, disse. “Vamos fazer parcerias de trabalho com a Federação das Indústrias do Estado do Acre para reconstruir as bases do nosso crescimento”.