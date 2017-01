​Dupla é presa por suspeita de roubos, em Rio Branco

Da redação ac24horas - 27/01/2017 10:01:50

Dois homens foram presos por estarem com mandados de prisão em aberto suspeitos pelo crime de roubo e furto. A prisão dos suspeitos aconteceu nesta quinta-feira (26). Os dois foram identificados sendo James Cley Honório Lima Filho e Carlos André Reis de Souza.

James Clay foi preso no bairro Tucumã, área em que era acostumados a praticar seus crimes. Ele já havia sido preso no último dia 19 deste mês, suspeito de ter violado um posto de saúde e furtado uma televisão, porém, foi posto em liberdade durante a audiência de custódia ocorrida no dia seguinte.

O delegado responsável pela prisão, Sérgio Lopes, disse que o suspeito foi reconhecido por pelo menos cinco vítimas e responde a outros quatro inquéritos criminais.

Carlos André foi preso no bairro Novo Horizonte. Este, segundo a polícia, é suspeito de ter roubado um veículo em julho do ano passado.​