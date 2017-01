Senador Jorge Viana visita novos prefeitos do Baixo Acre e fala em parcerias

Da redação ac24horas - 26/01/2017 08:41:30

O senador Jorge Viana (PT-AC) mantém agenda intensa de reuniões com prefeitos e vereadores do Acre, dando prosseguimento às visitas oficiais de trabalho aos municípios, iniciadas em 3 de janeiro. Nesta terça e quarta-feira, o vice-presidente do Senado Federal esteve nos municípios de Acrelândia, Plácido de Castro, Porto Acre e Bujari em encontros com políticos e representantes dos municípios. As visitas aos novos prefeitos e vereadores tem como objetivo colocar o mandato e o gabinete à disposição de todos, independente de partido político. “A ideia é tentar passar um pouco da minha experiência com a gestão pública neste momento complicado para as nossas cidades”, disse.

Durante as visitas que fez ao Alto Acre, no início do mês, e agora ao Baixo Acre, a principal mensagem passada pelo senador é a necessidade de união para sobreviver aos tempos de crise. “Acho que a política impõe que a gente melhore as relações humanas”, disse. “Vivemos num estado onde praticamente todo mundo se conhece. Eu quero aproveitar este ano, em que não há eleição, para estabelecer uma boa convivência e dar uma atenção àqueles que podem me ajudar a fazer um mandato melhor”.

Nesta quarta feira, o senador e sua equipe começaram o dia na Câmara Municipal de Porto Acre, onde estiveram reunidos com o prefeito Bené Damasceno, vereadores e secretários da nova administração municipal. “A cidade merece um cuidado especial, pois é um dos municípios mais complexos do estado: são cinco cidades em uma”, comentou.

Ele sinalizou que é importante ajudar a prefeitura nos projetos de assentamento, na situação dos moradores ribeirinhos, tendo em vista a estrutura pequena da administração diante dos desafios. “Estou aqui para ajudar naquilo que eu puder”, disse. Ainda em Porto Acre, Jorge também fez reunião com representantes e líderes políticos na casa do ex-prefeito Zé Maria. Ele ainda visitou o também ex-prefeito Ruy Coelho e sua mulher, a ex-deputada Laura Sloboda. Pela tarde, Jorge concluiu a agenda de trabalho no município do Bujari, onde se encontrou com o prefeito Romualdo.

ENCONTROS

Na terça-feira, a primeira visita foi à Vila Campinas. Jorge esteve reunido com líderes políticos da cidade para discutir o cenário político e a realidade dos moradores. Em seguida, seguiu para Acrelândia onde se encontrou com o prefeito Ederaldo Caetano e equipe. “Acrelândia merece uma administração positiva”, declarou. “Sei que, apesar de da crise, isso pode acontecer. O prefeito está com uma equipe enxuta e isso já é um ótimo sinal”.

Jorge tem buscado visitar neste início de ano as cidades e regiões do estado para ver e ouvir a população. Ele avalia que a crise política e econômica nacional é grave e o momento é de buscar soluções. “É nos municípios que a crise ganha rosto. É preciso ter planejamento e muita criatividade, só assim se pode fazer algo relevante e que ajude a melhorar a vida das pessoas”, opina.

Ainda em Acrelândia, o senador teve um encontro com lideranças na casa do ex-prefeito Jonas Dales. “Eu vim com tempo para ouvir as pessoas, esse é meu maior objetivo aqui. O pouco que a gente ouve é sempre muito importante para que possamos aprender e sentir quais são as necessidades e preocupações do povo”, destacou. Ele se reuniu ainda com Gresso Sousa, que foi candidato a prefeito no passado, e seguiu para Plácido de Castro.

EMENDAS

Jorge fez ainda uma visita oficial de trabalho à prefeitura de Plácido de Castro, administrada pelo PSDB. No encontro com o prefeito Gedeon Barros, o senador se colocou à disposição para ajudar a administração municipal, lembrando das emendas que ajudou a liberar para o município.

“Eu quero deixar claro que meu mandato tem o propósito de ajudar, no que for possível, todas as administrações”, comentou. “É normal as diferenças políticas, mas elas não podem interferir no principal objetivo que é construirmos um Acre e um Brasil melhor para todos”.

Após o encontro com o prefeito, o senador teve uma rodada de conversas com líderes do município, na casa do ex-prefeito Paulinho Almeida. O senador falou da importância de fortalecer as ações do governo do estado no município e das dificuldades no setor agrícola e turismo. Na última parte da agenda, o senador fez uma visita de cortesia ao ex-prefeito Roney Firmino, com quem mantém antiga relação de amizade.