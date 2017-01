Sebastião Viana visita Hospital do Câncer de Barretos em SP e garante instalação de unidade no Acre

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 26/01/2017 17:26:16

O governador Sebastião Viana Informou nesta quinta-feira, 26, em sua página no Facebook, que as conversas para a instalação de uma unidade do Hospital do Câncer de Barretos no Acre estão bastante avançadas. O anúncio foi feito após visita técnica do governador acompanhado da equipe do HC-Unacon do Acre ao Hospital sede de Barretos em São Paulo, nesta quinta-feira.

Na oportunidade, Viana visitou as instalações da unidade junto com Henrique Prata, diretor geral do hospital.

“No Acre uma unidade a mais, avançada em diagnóstico e tratamentos definitivos, experiência nova e bem-sucedida em alguns países. Fiquei muito bem impressionado com o Hospital de Barretos, fomos atendidos com toda gentileza pelo diretor Henrique Prata e seu staff.

Barretos é bem mais que um hospital p/ tto de câncer, é um conceito que envolve assistência, pesquisa, ensino e prevenção”, elogiou Viana.

A Unidade de Prevenção do Hospital de Câncer de Barretos, que é referência nacional no tratamento da doença deverá entrar em funcionamento no Acre, no prazo de um ano.