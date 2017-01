Prefeito Marcus Viana nomeia mais 14 e distribui 16 gratificações

Apesar do discurso de que os tempos são de crise e exigem corte de gastos, a caneta do prefeito de Rio Branco, Marcus Viana (PT), não para de beneficiar aliados. O Diário Oficial desta quinta-feira, 26, traz a relação de mais 14 nomes que vão ocupar cargos de confiança em diversos setores do município. A publicação também detalha a distribuição de 18 gratificações. Os cargos variam entre CC-2 e CC-7, além de um FG-4.

Contatada, a diretora do Departamento de Comunicação da prefeitura, Andréia de Oliveira, respondeu que os valores dos vencimentos dos cargos comissionados não sofreram alteração, e podem ser checados no Portal da Transparência do município.

“Em relação ao posicionamento do prefeito sobre as nomeações, é uma prerrogativa que lhe compete neste começo de uma nova gestão”, afirmou ela.

Andréia assegura ainda que a quantidade de cargos comissionados do município (480) não sofreu alteração.

Ela ressaltou também que no dia 31 de dezembro de 2016 todos os comissionados da prefeitura foram exonerados e uma nova equipe está sendo contratada.

Primeira grande leva

No último dia 16, Marcus Viana já havia nomeado 110 pessoas para atuar na secretaria Adjunta de Juventude, Casa Civil, Articulação Comunitária e Social, Gabinete da vice-prefeita, Gabinete Militar e Procuradoria do Município.