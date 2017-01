Prefeito de Rio Branco apresenta projetos e solicita parcerias com o Banco da Amazônia

Assessoria - 26/01/2017 17:34:00

Numa conversa formal que aconteceu no gabinete oficial, o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), recebeu o presidente do Banco do Amazônia, Marivaldo Melo para quem apresentou dois projetos e pediu investimentos do banco na área social da capital acreana.

Marivaldo Melo abriu o encontro confirmando que o Banco tem disponível para investir no Acre de 2017, R$ 378 milhões em várias linha de crédito.

Shopping Popular – É em uma dessas linhas disponíveis, que o prefeito quer incluir o os cerca de 400 camelos que será contemplados com a inauguração do shopping popular, prevista para o final desse ano.

Marcus Alexandre disse que a intenção do município, que já vem atuando em parceria com o SEBRAE, é ofertar o suporte para que os comerciantes tenham acesso ao micro crédito.

O prefeito enfatizou que o shopping popular vai transformar o setor do micro negócio na capital e fazer surgir novos clientes para as linhas de crédito que o banco tem voltado para o incentivo dessa fatia do mercado.

“Nossa intenção é justamente estreitar nossas relações institucionais e comerciais tendo a prefeitura como mediadora. O município certamente apoia boas iniciativas e o banco está de portas abertas para incentivar essas práticas”, observou Marivaldo.

Hortas Comunitárias – O segundo projeto apresentado pelo prefeito ao presidente da instituição financeira foi o de hortas comunitárias. Nele, a prefeitura vem ocupando espaços ociosos nos bairros construindo hortas comunitárias que são administradas pela comunidade e geram emprego e renda para quem atua na iniciativa.

Marcus Alexandre disse que a meta é atingir 30 unidades, expandindo o projeto para todas as regiões da cidade.

Marivaldo observou que neste caso, o banco possuiu o PRONAF B, programa da agricultura familiar que contempla iniciativas semelhantes.

“ Com certeza vamos firmar essas parcerias”, garantiu Marivaldo.

Parque Chico Mendes – O terceiro ponto levantado pelo prefeito no encontro foi a proposta de revitalização do Parque Chico Mendes. Mas para essa demanda, Marcus Alexandre pediu a aplicação de recursos do banco para a área social, ou seja, o banco entraria como apoiador no projeto de reforma do maior parque urbano da região.

“A gente está em busca de parcerias para reformar o parque e vemos o Banco da Amazônia como um parceiro em potencial”, falou o prefeito.

Marivaldo Melo revelou que tem um carinho especial pelo Parque, porque durante o tempo em residiu em Rio Branco, costumava levar seus filhos para passear no espaço.

“A gente vai olhar essa demanda com muito carinho. Muitas vezes fui no parque levar meus filhos e isso fez aumentar meu respeito e admiração por Rio Branco. Vamos buscar dentro dos recursos disponíveis para essa área uma forma de participar da revitalização do parque”, finalizou o presidente do Banco da Amazônia.