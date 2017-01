Pesquisador Davi Friale prevê frente fria para esta sexta-feira e descarta “grandes alagações” no Acre

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 26/01/2017 12:36:06

O pesquisador meteorológico Davi Friale informou em entrevista ao vivo ao ac24horas que a temperatura no Acre deve sofrer um “leve declínio” nesta sexta-feira, 27. A frente fria chega acompanhada de ventos fortes e muita chuva.

“Não será uma friagem, pois a temperatura sofrerá apenas um leve declínio, mas ficará agradável durante a noite.

Já está em deslocamento, na direção do Brasil, uma massa de ar frio, de origem polar, que deverá derrubar um pouco a temperatura no sul do Brasil, principalmente, no Rio Grande do Sul, e até fazer frio naquela parte do país, a partir desta quinta-feira, 26 de janeiro”, esclareceu.

O meteorologista descartou a possibilidade de uma enchente de grandes proporções nos rios do Acre, pelo menos por enquanto, mas enfatizou que não é possível fazer previsões adiantadas sobre enchentes para os meses de fevereiro e março.