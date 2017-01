Pescadores de Cruzeiro do Sul começam a receber parcelas atrasadas do seguro-defeso

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 26/01/2017 14:13:36 Corresponde no Vale do Juruá

Quatro dos cerca de 1.980 pescadores do município de Cruzeiro do Sul, que têm direito ao seguro-defeso, receberam nesta quinta-feira, 26, as duas primeiras parcelas do benefício. O seguro-defeso está atrasado dois meses graças à demora do INSS local em enviar os documentos necessários à agência da capital, de acordo com o presidente da Colônia dos Pescadores de Cruzeiro do Sul, Elenildo de Souza Nascimento.

Cada profissional da pesca terá direito a receber R$ 1.874, correspondentes a dois meses do benefício.

Segundo Elenildo, a previsão é que o débito seja integralmente quitado nos próximos dias. Ele ressaltou ainda que haverá uma injeção de recursos na ordem de R$ 7,4 milhões na economia do município.

Os pescadores têm direito ao seguro-defeso até o dia 15 de março.