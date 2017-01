Jovem de 23 anos suspeito de incendiar base comunitária em Sena Madureira é preso pela Policia

Da redação ac24horas - 26/01/2017 08:49:51

Durante patrulhamento de rotina no bairro da Vitória, em Sena Madureira, policiais civis e militares prenderam em flagrante Wilisson Souza do Nascimento, 23 anos. Em seu poder, os policiais encontraram uma arma de fogo, produto entorpecente e 38 munições, inclusive de pistola 380.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando avistou o acusado em frente sua residência, situada na Rua Walter Paula Dávila. Um dos agentes percebeu que Wilisson estava com a arma na cintura. Ao notar a presença dos policiais, ele tentou fuga, mas foi alcançado e preso. Ele estava com um revólver calibre 38, marca Taurus, numeração raspada e sete balas intactas.

Os policiais deram definição de duas meninas na casa de Wilisson Souza tentando esconder alguns objetos. Ao se dirigirem pra lá, encontraram sete barras de maconha, uma porção de cocaína e 423 reais em dinheiro.

Além do entorpecente foram apreendidas várias munições, sendo: 22 balas de revólver calibre 38, 13 balas usadas em pistola 380, 3 munições 22 e 2 carregadores de pistola 380. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira.

Wilisson Souza do Nascimento estava sendo monitorado eletronicamente e, segundo a Polícia Militar, é suspeito de ter participado do incêndio na Base Comunitária do Bairro Segundo Distrito. Da delegacia, ele será encaminhado ao presídio Evaristo de Moraes.