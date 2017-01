Inscrições para o 1º semestre do ProUni iniciam dia 31

Da redação ac24horas - 26/01/2017 11:04:44

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 26, o edital que torna público o cronograma e demais procedimentos relativos ao processo seletivo do Programa Universidade para Todos – Prouni referente ao primeiro semestre de 2017.

As inscrições devem ser efetuadas, exclusivamente, pela internet, no link: http://siteprouni.mec.gov.br, no período de 31 de janeiro de 2017 até as 23 horas e 59 minutos de 3 de fevereiro de 2017, observado o horário oficial de Brasília – DF.

Somente poderá se inscrever o candidato brasileiro não portador de diploma de curso superior que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem referente à edição de 2016.

O pré-selecionado deverá comparecer à respectiva IES para comprovação das informações prestadas em sua inscrição e eventual participação em processo seletivo próprio da instituição, quando for o caso, nas seguintes datas:

Primeira chamada: de 6 a 13 de fevereiro de 2017; Segunda chamada: de 20 a 24 de fevereiro de 2017.

O Prouni 2017 possui bolsa integral e bolsa parcial podendo ser até 50%, mas dependerá da renda familiar do candidato. O programa abre as inscrições por semestre sendo o primeiro em janeiro e normalmente o segundo em junho.

O programa foi criado pelo Governo Federal no ano de 2009 com intuito de que estudantes concorram a bolsas de estudos em instituições privadas.Além do Prouni o Governo criou o Sisu (Sistema de Seleção Unificado), Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) entre outros. Ambos possuem o mesmo objetivo que é ingressar estudantes no ensino superior, mas com propósitos diferentes.