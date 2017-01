Exposição fotográfica ocorre no Via Verde Shopping até domingo

Da redação ac24horas - 26/01/2017 08:45:11

O Via Verde Shopping, em parceria com a Embaixada Mundial dos Ativistas Pela Paz (EMAP), realiza a exposição fotográfica e audiovisual “Educando para recordar”, em alusão ao Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. O evento acontece de 26 a 29 deste mês, das 10h às 22h, em frente ao cinema. A mostra visa relembrar a tristeza e barbárie vivida no Holoausto, para que as futuras gerações não cometam outro genocídio como esse.

O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, celebrado em 27 de janeiro, foi instituído em 2005 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Nesse dia, houve a liberação do campo de concentração nazista Auschwitz Birkenau.

Serviço

Exposição em memória das vítimas do Holocausto – “Educando para Recordar”

Data: 26 a 29 de janeiro de 2017

Local: em frente ao cinema – Via Verde Shopping

Horário: 10h às 22h