No AC, dupla invade residência e rende família para roubar

Da redação ac24horas - 26/01/2017 10:55:44

Dois homens armados invadiram uma residência e rendeu a família na Rua Sol, bairro Bahia Nova, levando alguns pertences. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (25).

De acordo com informações das vítimas, estavam dentro da residência, o casal e uma filha quando todos foram surpreendidos pela dupla que pulou o muro e entrou na casa com as armas em punho anunciando o assalto.

A todo momento, segundo relatado, a dupla pedia dinheiro e revirava toda a casa. Os assaltantes levaram jóias, televisores, vários outros objetos e uma motocicleta Bross, de cor preta, placa NAC 3570. As vítimas chegaram a ser espancadas.

Em seguida, fugiram com tudo. As vítimas acionaram a polícia, que realizou buscas pela região, mas ninguém foi preso.