Desconhecidos executam a tiros homem no Custódio Freire

Da redação ac24horas - 26/01/2017 13:33:03

A polícia técnica removeu para o Instituto Médico Legal de Rio Branco, no final da manhã desta quinta feira(26), o corpo de um homem identificado até o momento pelo nome Tonho.

Ele foi morto com vários disparos efetuados por um homem ainda não identificado que usou uma pistola ponto 40.

Tonho estava em uma chácara no ramal Adauto Frota, nas proximidades da Vila Custódio Freire, zona rural de Rio Branco.

Como não havia ninguém na propriedade no momento em que a vítima foi executada, a polícia não conseguiu, no primeiro momento, levantar informações que possam ajudar na identificação dos autores do homicídio.