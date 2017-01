Barco causa naufrágio de canoa com família no Rio Juruá

Da redação ac24horas - 26/01/2017 08:26:07

Um barco de grande porte causou o naufrágio de uma canoa, que transportava uma família. Jucá da Silva Oliveira e Marlis da Silva estavam juntos com o filho de 15 anos na embarcação de pequeno porte que afundou nesta quarta-feira (25), ao ser atingida pelas ondas formadas por outra embarcação de maior porte. As vítimas tiveram um prejuízo de quase R$ 5 mil após o acidente.

“Eles vinham pela beira do rio, quando na verdade devem ir pelo meio. Eles nem nos ajudaram, só olharam e nem pararam para ajudar. Nós só nos salvamos porque estávamos de colete. O nosso vizinho conseguiu salvar a canoa, mas o motor foi embora”, contou o homem.

Marlis contou que perdeu todos os outros pertences, como celulares e mercadorias que carregavam na canoa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para tentar recuperar o motor da canoa, porém, como o nível do Juruá está em 13,17 metros, acima da cota de transbordo, 13 metros, o trabalho é considerado difícil. Com informações do Juruá Online.