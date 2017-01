​Lojas com produtos em liquidação são fiscalizadas pelo Procon

26/01/2017

Visando garantir os direitos do consumidor acreano, o Procon/AC realiza, até o início de fevereiro, a Operação “Blitz do Desconto”, que fiscaliza o comércio de Rio Branco quanto às ofertas e publicidades apresentadas durante este período, que é, tradicionalmente, de liquidações nas lojas, que aproveitam para repor os estoques.

Para evitar qualquer tipo de propaganda enganosa, bem como ofertas expressivas de desconto, que na realidade não existem, os ficais visitam os estabelecimentos comerciais e orientam comerciantes e clientes.

“O desconto tem que estar informando o valor à vista, o valor que era antes e o que é agora na promoção. Essa informação tem que estar clara, para que o consumidor saiba se de fato está comprando uma peça com desconto real”, disse a chefe de fiscalização do Procon, Francisca Brito.

Além disso, os clientes devem ser informados sobre a política de troca da loja e ter acesso a um exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) no estabelecimento. Até agora nenhuma loja foi autuada durante a operação.

O consumidor que se sentir lesado deve entrar em contato com o órgãopelo telefone 3223-7797. O cliente precisa exigir a nota fiscal, pois, no caso de problemas com o produto, somente com esse documento é possível abrir alguma reclamação.​