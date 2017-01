​Homens armados invadem casa, rendem casal e levam caminhonete; taxista é encontrado dentro de bagageiro

Da redação ac24horas - 26/01/2017 12:13:32

Mais uma residência foi invadida por bandidos em Rio Branco. Na manhã desta quinta-feira (26), um casal teve a casa invadida por quatro homens armados que saíram levando uma caminhonete e vários pertences. O casal foi amarrado. O caso ocorreu no bairro Morada do Sol.

Os criminosos estavam em um veículo taxi estacionados em frente à residência. Quando o casal abriu o portão elétrico para sair com a caminhonete, eles aproveitaram e entraram armados anunciando o assalto.

O casal foi amarrado e deixado em um dos cômodos da casa enquanto os criminosos faziam um verdadeiro limpa. Televisores, malas com roupas, jóias e a caminhonete modelo Hilux de placas QLU-0038 foram levados pelos criminosos.

Ainda de acordo com o familiar, o taxi foi deixado na frente da residência e o taxista foi encontrado preso dentro do bagageiro do carro. Ele contou à polícia que foi abordado pelos criminosos em frente a um supermercado.

A polícia faz buscas pela cidade na tentativa de encontrar a caminhonete e os suspeitos.​