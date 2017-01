Reunião do Conselho de Transportes de Rio Branco é adiada para sexta-feira, a pedido de relator

João Renato Jácome - 25/01/2017 09:30:09

O Conselho de Trânsito (ou Conselho Tarifário) de Rio Branco não vai mais decidir sobre o aumento da tarifa de transporte coletivo na tarde desta quarta-feira, dia 25. O encontro, a pedido do relator da proposta de reajuste, foi alterado para a próxima sexta-feira, dia 27.

Segundo informe assinado pelo presidente do Conselho e diretor da Superintendência de Transportes e Trânsito (Rbtrans), e enviado à imprensa, o local do encontro será o mesmo: na sede do órgão, no 1º piso da Rodoviária Internacional, no 2º Distrito, a partir das 15 horas.

Segundo apurou ac24horas, o pedido de mais tempo do relator pode ser uma manobra para que um mandado de segurança, previsto para ser impetrado pedindo a suspensão da reunião dos conselheiros, por falta de transparência, não tenha efeitos sobre o encontro de sexta, mas sobre o desta quarta-feira, que fora cancelado.

Segundo antecipou o Blog do Crica nesta terça-feira, dia 24, no bojo da discussão devem entrar também a não regulamentação do Conselho Tarifário e as isenções fiscais já dadas às empresas que operam o sistema de transporte coletivo na capital acreana. Outra questão a ser pontuada é o não cumprimento de acordos feitos pelas empresas e município.