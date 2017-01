Quatro jovens são baleados no bairro Ayrton Sena, na capital

Da redação ac24horas - 25/01/2017 10:56:13

Quatro jovens foram atingidos por tiros de arma de fogo na noite desta terça-feira (24), no bairro Ayrton Sena, na Baixada da Sobral, em Rio Branco. As informações são de que uma dupla em uma motocicleta passou pelos jovens e efetuou os disparos.

As vítimas foram socorridas por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

As vítimas foram identificadas sendo Alex Silva de Souza (19), Liandro Moura de Souza (21), Jemison Ferreira Macedo (21) e João Paulo Moura de Oliveira (24).

Dois dos jovens foram alvejados na região do abdômen, outro com tiro na perna e um com tiro no pé. Todos estavam em frente a uma residência quando foram atingidos pelos disparos. A polícia foi ao local, colheu informações e investiga o crime. Até a manhã desta quarta-feira (25), ninguém havia sido preso.​