Prefeitura de Sena Madureira abre novo processo seletivo oferecendo mais de 280 vagas na educação

Da redação ac24horas - 25/01/2017 09:59:42

A Prefeitura de Sena Madureira divulgou abertura de concurso público para a contratação de mais de 280 profissionais para professor de educação infantil (creche e pré-escola); professor do 1º ao 9º ano do ensino fundamental da zona urbana e rural; professor para atendimento educacional especializado; cuidador pessoa e serviços gerais (monitor de apoio e transporte escolar, merendeira e motorista. Das vagas existentes, 5% (cinco por cento) serão destinadas para deficientes físicos.

O período para entrega dos envelopes lacrados, contendo inscrição e currículo comprovado, ocorrerá nos dias 30, 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2017, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, na escola Siqueira de Menezes, situada a Rua Augusto Vasconcelos, nº 220, bairro Centro, Sena Madureira – Acre.

A inscrição será gratuita e poderá ser feita pelo próprio candidato ou por procurador, devidamente munido com procuração pública com poderes específicos.

O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de um ano letivo escolar (200 dias), podendo ser prorrogado pela Secretaria Municipal de Educação por igual período.

A jornada de trabalho dos professores será de 25 horas semanais e terá no mínimo 20 horas em sala de aula e 05 horas em atividade extraclasse, planejamento e formação continuada.

O edital com as informações completas e ficha de inscrição foi publicado na edição desta quarta-feira (25) do Diário Oficial.