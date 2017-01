Prefeitura de Rio Branco lança editais do carnaval 2017

Da redação ac24horas - 25/01/2017 13:43:58

A vice-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, lançou nesta quarta-feira, 25, no clube Sborba, os quatro editais para o Carnaval 2017, ação que ocorre pelo quinto ano consecutivo na gestão do prefeito Marcus Alexandre. Os editais são resultado da parceira entre a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), e o Governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM). Neste ano, serão selecionados 20 projetos para o carnaval nos bairros. Dessas vagas, três serão destinadas a locais que nunca concorreram ao projeto. Os eventos contarão com apoio de limpeza, segurança pública, iluminação, banheiros químicos, palco, banda, sonorização de médio porte e tenda, conforme previsto no edital do Carnaval Comunitário.

O evento de lançamento dos do carnaval 2017 foi bastante prestigiado animado, reuniu ativistas culturais, gestores municipais e estaduais, sambistas e líderes comunitários. Os presidentes da FGB e FEM, respectivamente Sérgio de Carvalho e Karla Martins, deram as boas-vindas ao deputado federal Léo de Brito; aos vereadores Rodrigo Forneck e Mamed Dankar; ao presidente da Liga de Blocos Carnavalescos de Rio Branco, Sandrino da Base; e aos demais presentes. Socorro Neri levou a todos os participantes o abraço do prefeito Marcus Alexandre, que não pode comparecer devido às agendas emergenciais. Ela destacou todo o esforço da municipalidade e do Governo do Estado em oportunizar a realização do carnaval nas comunidades. “Ressalto essa parceria vitoriosa e o trabalho do prefeito Marcus Alexandre para apoiar o carnaval nos bairros”, finalizou a vice-prefeita.

“Os carnavais dos últimos anos mostram a vitória deste modelo”, observou Sérgio de Carvalho. “Nossa parceria vem sendo construída ao longo dos anos, reafirmando, com os editais, principalmente transparência nos projetos”, completou Karla Martins. Entre os editais publicados estão o de Concurso de Blocos com Bateria, Carnaval Comunitário, Bandas Carnavalescas e Realeza do Carnaval. Os documentos estão disponíveis no blog da FGB (www.culturariobranco.blogspot.com.br) e nos sites da Prefeitura (www.pmrb.ac.gov.br) e do Governo (www.cultura.ac.gov.br).

A lista dos 20 bairros aprovados será divulgada no dia 13 de fevereiro na internet e na sede da FGB. Já o edital para o Concurso de Blocos Carnavalescos com Bateria prevê a seleção de quatro blocos que disputarão, no dia 28 de fevereiro, na Gameleira, o prêmio de R$ 3 mil. Uma comissão julgadora avaliará os desfiles com base no cumprimento dos quesitos presentes no edital. Os blocos contarão com apoio financeiro de R$ 5 mil para a aquisição de materiais.

O concurso da Realeza do Carnaval tem como categorias Rainha, Rainha Gay, Rainha Travesti e Rei Momo. A pré-seleção acontece no dia 18 de fevereiro, quando serão classificados cinco concorrentes de cada uma das quatro categorias. A etapa final será no dia 24, durante o Carnaval, quando o público conhecerá os ganhadores, os quais levarão o prêmio de R$ 3 mil e troféu.

O último edital prevê a contratação de bandas para apresentação nos bairros entre os dias 24 e 28 de fevereiro. Serão selecionadas quatro bandas com até três integrantes, cinco conjuntos com até cinco membros e seis com seis ou mais músicos. O resultado será divulgado no dia 16.

Essa organização e transparência foram destacados pelos representantes dos blocos, Sandrino da Base, que apresentou o calendário de atividades atuais dos grupos, como o Bloco 6 é D+, por exemplo, que está ensaiando duas vezes por semana no Mercado da Seis de Agosto. “Vejo essa iniciativa como muito positiva para os bairros, para a cidade. Prefeitura e Governo estão de parabéns”, disse Sandrino.

Todos os editais têm inscrições abertas nesta quarta e encerradas no dia 10 de fevereiro. Os projetos devem ser entregues de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Centro Cultural Thaumaturgo Filho, na travessa Luiz Z. da Silva, número 499, no bairro Manoel Julião. “Em um momento de crise, o prefeito Marcus Alexandre criou um momento de criatividade, fortalecendo os blocos, o carnaval de rua, das famílias”, declarou o deputado Léo de Brito.