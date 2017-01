Prefeitos do Alto Acre participam de seminário promovido pelo TCE

Jairo Carioca 25/01/2017 06:24:45 Editoria de Cidades

BRASILEIA – O município de BrasilEia, sediou ontem, no auditório do Centro de Educação Permanente (Cedup), o Seminário “Gestão Pública Municipal”, que tem como objetivo orientar os gestores sobre as primeiras medidas que devem ser tomadas na gestão das Prefeituras e Câmaras Municipais. Semana passada, o órgão promoveu o mesmo evento para os prefeitos da região do Juruá.

Participaram do Seminário prefeitos, vereadores, secretários municipais de Xapuri, Epitaciolândia, Assis Brasil e Brasiléia. Durante o encontro, o presidente do TCE, conselheiro Valmir Ribeiro, ressaltou que a intenção é criar uma maior proximidade com os gestores, oferecendo oportunidade para que as dúvidas sejam esclarecidas, com orientações sobre as primeiras medidas que devem ser tomadas em relação a prestação de contas, de folha de pagamento, de planejamento governamental e o nosso sistema de licitações e contratos, além de outras informações.

“Entendemos que a principal função do Tribunal de Contas é orientar os gestores, através de uma ação pedagógica e preventiva, oferecendo capacitação aos prefeitos, vereadores, secretários e outros gestores, para que possamos fazer uma boa gestão dos recursos públicos. Esse será o primeiro contato, mas estaremos sempre à disposição para esclarecer as dúvidas e prestar as devidas orientações”, afirmou.

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, que recebeu, junto com o presidente do TCE, as autoridades dos municípios do Alto Acre, falou da importância do encontro.

“Brasiléia hoje sedia mais este encontro do TCE, que veio com o seu corpo técnico auxiliar as prefeituras, o seminário está sendo realizando em todo o estado, e aqui no Alto Acre não seria diferente. Acredito que a situação dos municípios é muito desafiadora, são problemas administrativos, orçamentário e financeiros, e o tribunal vem para dar esse auxilio, para que possamos trabalhar de acordo com o que a legislação permite”, destacou.

O presidente do TCE, conselheiro Valmir Ribeiro, anunciou durante o Seminário em Brasiléia que os gestores que tiverem suas prestações de contas aprovadas e cumprirem a legislação, serão agraciados com uma honraria pelo Tribunal de Contas. “Será uma forma de incentivar e reconhecer aqueles gestores que se empenharem para que os recursos públicos sejam aplicados dentro da legalidade. O TCE será sempre um parceiro da nossa sociedade e dos gestores”, finalizou