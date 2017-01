Pai Jorge de Xangô joga os seus búzios e faz previsão sobre Temer

Luis Carlos Moreira Jorge - 25/01/2017 07:18:48

A última entrevista do senador Jorge Viana (PT), um petista com quem se pode conversar abertamente, mesmo discordando de suas idéias, diferente da maioria arrogante do seu partido que ocupa o poder, pode ser desmembrada em dois pontos. Embarco na sua tese de que temos que ter uma reforma política profunda, mas que pelo espírito de corpo dos parlamentares, só é possível com uma Constituinte Exclusiva, cujos parlamentares seriam votados para este fim e, encerrados os trabalhos, não teriam mais mandatos. “Não podemos continuar com 30 partidos”, dispara. Certíssimo! Mas não ponho nem os pés na embarcação de que temos que ter já uma nova eleição para a Presidência da República. Isso é uma falácia, meu caro senador Jorge Viana (foto), porque o novo presidente teria que governar com este monte de partidos nanicos que só existem para vender o tempo da legenda nas eleições. Seria trocar seis por meia dúzia. É a velha história do ou se acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil. Tem que ter uma cláusula de barreira para regular a patifaria de todo dia surgir um partido nanico. Na sua entrevista no “Bar do Vaz”, no ar no AC24 HORAS, o senador Jorge Viana (PT) também entra pelo terreno da quiromancia e ciências ocultas, prevendo que o presidente Michel Temer não chegará ao fim do ano no poder. Como não domino a magia do jogo de búzios, não comento a previsão de Pai Jorge de Xangô. De qualquer forma: Saravá!

Transparência nas ações

Até o fechamento da coluna não se tinha o despacho sobre o “Mandado de Segurança”, impetrado pela oposição, pedindo a suspensão da votação de hoje do Conselho Tarifário sobre o pedido de reajuste no preço das passagens de ônibus. Os autores querem transparência.

Debate na justiça

Tudo indica que será aprovado o reajuste do preço das passagens. Mas será apenas o começo de uma guerra judicial com os que são pela manutenção do preço atual da tarifa.

Pontos que querem discutir

O grupo de oposição à frente do movimento sustenta que as empresas não poderiam ter recebido da PMRB isenção fiscal, por não terem certidões negativas do fisco e não cumpriram o TAC de renovar 25% da frota de ônibus, o que precisa ser embutido nas discussões.

Nomes que se movimentam

Se estiver errado me corrijam, mas apenas os vereadores Roberto Duarte (PMDB) e Lene Petecão (PSD) são os únicos que estão se posicionando claramente contra o reajuste do preço das passagens de ônibus. Os demais vereadores estão preferindo ficar em cima do muro.

Os dois lados

Tenho procurado neste espaço dar a versão dos dois lados nesta discussão sobre o reajuste do preço das passagens de ônibus. Aqui ninguém tem o privilégio de ter apenas a sua versão. RBTRANS, que é a favor, e os que são contra, terão sempre voz para colocar as suas razões.

Antes tarde do que nunca

A PF entrou de cabeça na investigação das obras na BR-364, em que foram gastos bilhões de reais e em boa parte virou um ramal quase intransitável. Alguém tem de ser responsabilizado pela obra de péssima qualidade. Na verdade, jogaram uma bomba nas mãos do DNIT.

Controle das cadeias

As medidas adotadas no sistema de segurança pública estão mantendo os presídios sob controle. No momento em que os presos é que ditarem as normas é o fim do Estado.

Público para tudo

Políticos andam sendo vaiados em restaurantes e aeroportos. O deputado federal Jair Bolsonaro (PP), de extrema direito, ao contrário, é ovacionado. Política tem público para tudo.

Sempre surge um salvador da pátria

Quando os políticos tradicionais caem no descrédito e alguém surge com um discurso moralista e acaba chegando ao poder. São Paulo com João Dória é um exemplo. Jair Bolsonaro é um dos deputados mais votados do Rio de Janeiro. O Fernando Collor elegeu-se presidente. A moral da história é que o prestígio da classe política brasileira se encontra no fundo do poço.

Posição confortável

Quem vai ficar numa posição confortável na eleição de 2018, em Xapuri, é o deputado Antonio Pedro (DEM), que poderá crescer em cima das cobranças ao prefeito Bira Vasconcelos (PT).

Começar do zero

Encontrei a ex-deputada federal Antonia Lúcia (PR) no supermercado e me disse numa rápida conversa que, ela será candidata a deputada federal em 2018. Como esfacelou o seu grupo político, ela terá que começar do zero. Precisa aprender fazer política de forma profissional.

Precisa de um mandato

O ex-deputado Luiz Tchê (PDT) é extremamente preparado, conduziu bem o PDT na eleição municipal, mas precisa de um mandato para se impor politicamente, “ex” não é convidado nem para enterro. Deveria ter aprendido que, mandato é essencial na política.

Trabalho ao longo prazo

Quem vem fazendo um trabalho político ao longo prazo é o Dr. Jferson, o “Pururuca”, para ser candidato a deputado estadual em 2018. É primeiro suplente de deputado estadual no PRB.

Não foram eleitos para calar

O que cobro é o envolvimento dos vereadores neste debate. Na campanha todos prometiam estar do lado da população nas suas questões. Mas a maioria esmagadora tem se limitado a ficar omissa. Não são do Conselho Tarifário, mas são representantes do povo. Ou não?

Não é a primeira vez

Não é a primeira vez que alerto ao ex-deputado federal Márcio Bittar de que está rifado no PSDB e que se quiser ser candidato ao Senado terá de buscar a legenda de outro partido. O jogo no ninho tucano está com as cartas marcadas: Major Rocha (PSDB) a senador em 2018.

Boa base

Não virá com votos suficientes para se eleger deputada estadual. Mas, a publicitária Charlene Lima, que deverá se

filiar á oposição, deverá vir de Sena Madureira com uma forte votação, porque continua cativando o eleitorado que conquistou para disputar a prefeitura. E pode completar os votos restantes para o mandato na capital, que é terra de ninguém.

Não pára o trabalho

Posso me enganar, mas o prefeito Marcus Alexandre está num pique de trabalho no inverno de quem sonha com uma nova eleição, e a nova eleição é para o governo em 2018. Pode não ser candidato, mas em qualquer discussão para o governo o seu nome será debatido.

Cedo para avaliação

Recebo muitas críticas ao prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim. É muito cedo para fazerem estes tipos de cobrança, aos novos prefeitos têm que ser dados pelo menos 100 dias de crédito. Cobrar antes disso, quando estão em fase de acomodação, não cabe. Depois disso, vale tudo.

Uma vergonha

A Avenida Mâncio Lima, que corta o centro de Cruzeiro do Sul, é de responsabilidade estadual, mas estava entregue ao abandono. O prefeito Ilderlei Cordeiro fez bem em assumir a obra, porque os moradores da cidade é que estavam pagando o pato pelo descaso.

Nome citado

O deputado federal Raimundo Angelim (PT) era um dos nomes citados ontem numa roda como quem fará dupla com o senador Jorge Viana (PT) na briga pelas duas vagas do Senado, em 2018, para o Senado. Angelim é um nome honrado e leve. Se vai topar é uma outra história.

Precisa ser célere

Com o fim do recesso a justiça eleitoral precisa ser célere na análise de vários pedidos de cassação de mandatos que foram ajuizados. Não pode demorar para não passar a imagem de impunidade.

Outro lado da moeda

Os que defendem o reajuste das passagens de ônibus argumentam que, com a crise econômica, os passageiros em 2015 transportados por mês foram 3 milhões e em 2016 caiu para 2 milhões. Lembram que a gratuidade já chega a 31% da quantidade de passageiros transportados mês, o que incide na composição da tarifa. E que a tarifa praticada em Rio Branco desde janeiro de 2015 é de 3 reais. Neste período a inflação foi à 18%, o diesel aumentou cinco vezes e o salário mínimo foi reajustado todos os anos, o que incide no salário dos trabalhadores dos transportes, aumentando os custos.Também lembram ser a discussão legítima, porque existe um Decreto do ex-prefeito Isnard Leite que prevê que, a cada 12 meses as empresas podem pedir revisão da tarifa desde que tenha aumentado o salário mínimo, diesel e inflação, por isso o pedido é legítimo. Fica registrada assim a posição das empresas