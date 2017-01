No Acre, passageiros de voo da GOL denunciam abandono após aterrissagem cancelada

Jairo Barbosa - 25/01/2017 07:51:37

Um grupo de sessenta passageiros do voo 1938 da Gol Linhas Aéreas que decolou de Rio Branco com destino a Cruzeiro do Sul na noite da última terça-feira (24), alega abandono por parte da empresa depois que a aeronave não conseguiu aterrissar em seu destino.

Os passageiros relataram a reportagem do ac24horas que o avião não conseguiu fazer o pouso em Cruzeiro do Sul por causa do mal tempo e o piloto retornou para a capital.

Já em Rio Branco, segundo os passageiros, a empresa não ofereceu suporte e todos passaram a madrugada acomodados nas cadeiras da sala de embarque.

“Há pessoas acompanhadas de crianças e até uma senhora com o filho cadeirante. Aqui, apesar da nossa insistência, não ofereceram nenhum suporte, nem hotel nem alimentação” , denunciou Rildo Araújo, um dos passageiros.

A reportagem tentou contato com representantes da empresa aérea em Rio Branco, mas foi informada que somente a assessoria de imprensa, com sede em São Paulo, poderia comentar o caso.

O próximo vôo da GOL de Rio Branco para Cruzeiro do Sul decola às 22 horas desta quarta feira (25).