Mulheres de detentos fazem protesto por falta da visita intima em frente ao Presídio de Rio Branco

Da redação ac24horas - 25/01/2017 17:10:06

Familiares de presos da Unidade Prisional Antônio Amaro Alves (AAA) fecharam a rua de acesso a penal pela falta de visita íntima. O protesto acontece na tarde desta quarta-feira (25).

A visita íntima acontece rotineiramente todas as quartas-feiras, porém, é liberada apenas para os presos com bom comportamento. Caso contrário, o benefício do prazer é cortado.

Segundo a assessoria do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEM), os presos que são transferidos ao Antônio Amaro tem regime disciplinar diferenciado do presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC). De acordo com a assessoria, as manifestantes sabem das regras, porém, insistem em praticar a manifestação.

A rua de acesso ficou fechada com entulhos proibindo até a passagem de ônibus coletivo. Policiais estão no local para garantir a segurança.​