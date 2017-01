MP quer saber o paradeiro de 10 mil sacas de milho que sumiu de silo no interior do Estado do Acre

Da redação ac24horas - 25/01/2017 17:33:53

O Ministério Público do Estado do Acre vai investigar o sumiço de 10 mil sacas de milho, o que seria equivalente a 620 toneladas do produto que sumiu misteriosamente do silo graneleiro construído pelo governo do Acre e administrado pela Coopergrãos, no município de Brasileira, distante 232 km da capital Rio Branco.

A denúncia foi apresentada pelo deputado Gerlen Diniz (PP) no dia 28 de outubro de 2015. A portaria do MPAC publicada em dezembro de 2016 considera “a necessidade de realização de diligências para a melhor apuração dos fatos e de seus responsáveis, bem como para a eventual propositura de ação judicial”.

A promotora de Justiça, Diana Soraia Tabalipa Pimentel, da Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Brasiléia/AC – “instaurou Inquérito Civil, a fim de investigar o fato acima narrado, com fulcro na Constituição da República e na Lei 7347/85”, com base nas notícias sobre a denúncia que Gerlen Diniz apresentou na tribuna da Aleac.

