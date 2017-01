Mais de 60 objetos furtados estão na delegacia da capital

A Polícia Civil por intermédio da Delegacia Especializada de Combate a Roubo e Extorsões (Decore), apresentou na manhã desta quarta-feira (25), mais de sessenta objetos apreendidos nos últimos três meses.

Televisores, equipamentos eletroeletrônicos, aparelhos de DVD, caixas de som amplificadas, ferramentas, forno micro ondas, são alguns desses objetos que podem voltar para a mão de seus respectivos proprietários e para isto, basta apresentar a nota fiscal referente ao bem que foi subtraído e recebe-lo de volta.

As vitimas que tiveram seus bens subtraídos devem buscar a delegacia especializada no endereço Rua Epaminondas Jácome, S/ Nº, Bairro Cadeia Velha, falar com um dos atendentes, apresentar a documentação (Nota Fiscal) do objeto, e após a comprovação da propriedade a pessoa terá seu bem restituído.

“Nós estamos orientando as pessoas que foram vitimas e tiveram seus bens subtraídos que busque a delegacia mais próxima, registre o boletim de ocorrência e relate no documento todos os bens subtraídos. Temos coisas apreendidas que as pessoas não buscam retirar e ficam ocupando espaços nas delegacias e nosso interesse é que a pessoa possa ter seus bens devolvidos”, disse o delegado Sergio Lopes.