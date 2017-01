Instagram tem opção de compartilhar fotos direto no WhatsApp

Charlene Carvalho - 25/01/2017 11:10:33

A turma que ama compartilhar, zoeira e coisas legais (claro, essas também!) E a bagaça alheia, já pode comemorar. O aplicativo do Instagram para Android foi atualizado e já tem uma ferramenta que permite compartilhar fotos de lá direto no WhatsApp. Será o fim da era dos prints?

Não, não… os prints terão vida longa nessa nossa sociedade cada vez mais bisbilhoteira. E sim, sim, eu recebo prints. Faço prints de um bocado de coisas. E envio também, que não sou hipócrita…. Leitor amigo, tu não achavas que eu ia bancar a sonsa aqui e dizer que print é desnecessário, blá, blá, blá, né?

Ah, para!

Todo mundo faz print! Purcausuduquê eu seria a diferentona? Eu, hein!!!

P.S – em breve a novidade estará disponível para iPhone. Por enquanto só Androids podem desfrutar do brinquedinho novo.



UNIMED

Não são poucos os usuários que reclamam de problemas com a Unimed Rio Branco. O plano de saúde é caro e a prestação de serviços nem sempre é eficiente. Aliás, já foi bem melhor. São poucos os especialistas e marcar uma consulta é quase sempre uma saga indigesta. Falta concorrência no mercado, só pode.

INVESTIMENTO

Presidente da Federação do Comércio, empresário Leandro Domingos publicou ontem em sua página no Facebook, bela imagens das obras do Centro de Turismo e Lazer do Sesc em Cruzeiro do Sul. Segundo ele, é o maior centro desse tipo na região norte, um empreendimento que “com certeza trará ainda mais oportunidades de geração de renda, negócios e esporte para o querido Vale do Juruá”.

MERECE

Cruzeiro do Sul merece um empreendimento desse porte. A cidade tem excelente opções de lazer no chamado turismo interno, que ainda é pouco valorizado, em parte pelas más condições da BR-364 e em parte pelos altos preços das passagens aéreas pra lá.

Sonho com o dia em que a ligação com o Juruá será definitiva e sem atoleiros. Amo Cruzeiro e sinto falta de ir lá com mais frequência.

VIZINHANÇA

Foi boa a receptividade às notas da coluna sobre as opções de Rondônia nos feriados prolongados. Algumas pessoas também criticaram. Faz parte. É fato, porém, que os acreanos estão indo cada vez mais pra lá.

ENDEREÇO

Algumas pessoas pediram informações sobre o Hotel de Cacoal que mencionei. Não tenho muitas informações, nesse endereço,https://www.cacoalselvapark.com.br/ você tem todas as informações que precisa sobre reservas e valores.

GO BACK

O Bar do Vaz está de volta aqui no ac24horas. Sempre às terças-feiras com boas entrevistas e polêmicas. O programa tem uma excelente produção, direção e edição. A equipe está de parabéns. E esta semana ainda teve direito a uma edição extra com a participação de Amado Batista.

SE LIGA

No Via Verde Shopping – finalmente – já temos um espaço para quem está com a bateria no fim e precisa recarregar. São tomadas de 220v e 110v à disposição do público no último corredor, aquele da Bemol. Em tempos onde a vida online é uma constante, tomada free é vida.

WI-FI LIVRE

O shopping também tem rede de wi-fi livre para os seus frequentadores. Isso é bom. Por aqui, boa parte dos empresários do setor de serviços, em especial bares e restaurantes, não oferecem o serviço aos seus clientes.



LA, LA, LA…

Como era esperado, “La La Land – Cantando Estações”, foi um dos filmes com mais indicações para o Oscar deste ano. Tenho esperanças de assisti-lo no Cine Araújo. Provavelmente não teremos a mesma sorte com “Moonlight: Sob a Luz do Luar”, filme independente super aclamado pela crítica, mas que não deve entrar em cartaz nas salas daqui. Uma pena.

DOC

Em compensação, se você quiser assistir alguns dos bons documentários, coisa rara da gente assistir por aqui (se filme que não seja blockbuster é difícil, imagina documentários), há boas novas pra você, uma vez que três produções originais Netflix estão concorrendo ao Oscar 2017: A 13ª. Emenda, Extremis e Os Capacetes Brancos.

DOC DO CORE

Tenho um carinho especial por Os Capacetes Brancos, que concorre na categoria melhor documentário de curta-metragem. Trata-se da história dos voluntários que prestam primeiros socorros às vítimas da guerra na Síria e vão a lugares que poucos tem coragem de ir. Criado em 2013, o grupo conta com três mil voluntários e trabalha nas zonas sob controle dos rebeldes.

Querida amiga Letícia Campos, na foto com a filha Sophia, trocou São Paulo por Salvador nas férias de janeiro e aproveita, muito bem, as belezas e delícias da Bahia ao lado dos pais e amigos. Ah, como queria…

Empresária Zayra Ayache, das Óticas Modernas, aproveita o melhor do verão carioca ao lado de familiares, com seu bom humor e alto astral peculiar

Renata Brasileiro, Lara Diniz e Marcela Barrozo, amigas de longa data que sempre que podem dão uma paradinha na rotina corrida para uma boa conversa