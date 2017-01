Incêndio criminoso e apreensão de coquetel molotov marcam madrugada em Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes 25/01/2017 14:22:52 Corresponde no Vale do Juruá

A Polícia Militar atendeu a uma ocorrência na madrugada desta quarta-feira, 25, quando uma residência do bairro Telégrafo foi alvo de um incidente suspeito. Os moradores acordaram com um barulho e tiveram que conter um princípio de incêndio no imóvel. A PM também apreendeu um homem em atitude suspeita, que transportava pelas ruas dois coquetéis molotov e outras garrafas PET, contendo gasolina.

Segundo o delegado de Polícia Civil Lindomar Ventura, ainda é cedo para relacionar as duas ocorrências. Ele confirmou, porém, que o incêndio na residência foi causado por um artefato incendiário.

O sujeito detido com o combustível, cujo nome não foi revelado pela polícia, será investigado ainda nesta quarta-feira. Ventura não soube dizer se ele tem passagem pela polícia.

“Em relação ao incêndio, está dito na ocorrência que as vítimas encontraram no local um recipiente em chamas”, disse Ventura. Ele informou ainda que o imóvel pertence ao irmão de um policial.

“Não descartamos a possibilidade de que tenha sido um atentado, com ligação com organizações criminosas”, disse.

Sobre as garrafas com gasolina em poder do suspeito detido, Lindomar Ventura lembrou que o transporte de combustível em embalagens plásticas é muito comum na região. “Mas é proibido, e pode gerar uma ação criminal”, frisou.