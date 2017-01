Nazaré Araújo entrega ônibus ao Corpo de Bombeiros, na capital

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 25/01/2017 13:34:09

A governadora em exercício do Acre, Nazaré Araújo, entregou na manhã desta quarta-feira, 25, durante solenidade na sede do Corpo de Bombeiros um ônibus à corporação. A entrega do veículo é resultado de um convênio entre o governo e o BNDES, no valor de R$ 540 mil.

“Para fortalecer o trabalho da corporação, entregamos um ônibus para o transporte de tropas do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Que esse ônibus sirva para a ampliação das atividades da corporação e que o cidadão tenha uma visão positiva das ações de governo. Tudo isso irá gerar boas oportunidades a todos que são beneficiados com as ações do Corpo de Bombeiros”, reforçou Nazaré.

O comandante do Corpo de Bombeiros, Roney Cunha, lembrou que o veículo será de extrema necessidade para a instituição. “Apesar do momento de crise pelo qual passa o país, o Acre é um estado que está executando ações em prol da população. Esta é mais uma conquista que estamos tendo o prazer de comemorar”, disse.

O ônibus executivo servirá para as mais diversas missões da corporação e transporte em situações de emergência.