Detran notifica condutores para apresentem defesa administrativa

Da redação ac24horas - 25/01/2017 09:18:47

O Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/AC) publicou nova portaria de notificação de condutores para que apresentem defesa administrativa perante Corregedoria do órgão. A lista foi publicada na edição do Diário Oficial desta quarta-feira (25).

Os condutores têm no prazo improrrogável de 15 dias, a contar da publicação para entraram com o procedimento, que deve ser feito em horário de expediente. As penalidades aplicam em suspensão do direito de dirigir.​

O Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/AC) publicou nova portaria de notificação de condutores para que apresentem defesa administrativa perante Corregedoria do órgão. A lista foi publicada na edição do Diário Oficial desta quarta-feira (25).

Os condutores têm no prazo improrrogável de 15 dias, a contar da publicação para entraram com o procedimento, que deve ser feito em horário de expediente. As penalidades aplicam em suspensão do direito de dirigir.​