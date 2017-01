Aprovados da saúde em Tarauacá tem concurso público homologado

Jairo Carioca 25/01/2017 06:39:42 Editoria de Cidades

TARAUACÁ – A prefeita Marilete Vitorino, do município de Tarauacá, localizado cerca de 400 km da capital, colocou um ponto final na polêmica sobre o concurso público e através de decreto, homologou o resultado final do concurso público realizado em 2016, para a área de saúde no município. O documento de homologação está publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Estado

O prazo de validade do concurso, segundo o decreto municipal, é de dois anos, contado da data de publicação do documento de homologação, podendo ser prorrogado por igual período.

De acordo o documento, os candidatos aprovados deverão atender à convocação após serem informados legalmente e confirmar ou não o seu interesse na nomeação. A polêmica sobre a homologação ou não do concurso tomou conta das redes sociais, mas é encarado como página virada pela gestão.

O certame garante o ingresso de profissionais para os cargos de Assistente Social, Auditor de Controle Interno, Auditor Fiscal, Enfermeiro, Farmacêutico/Bioquímico, Fisioterapeuta, Médico, Nutricionista, Odontólogo, Profissional de Educação Física, Psicólogo, Técnico de Análises Clínicas, Técnico de Enfermagem, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias, Auxiliar de Controle Interno, Auxiliar de Saúde Bucal e Fiscal Sanitário.