Câmara de Rio Branco nomeia mais de 85 novos cargos comissionados

João Renato Jácome - 25/01/2017 16:30:07

Mesmo com a crise econômica que atinge diretamente o setor público em todo o país, a Câmara Municipal de Rio Branco contratou, de uma vez só, 87 novos cargos comissionados que vão atuar junto aos gabinetes dos novos vereadores da Capital acreana. As portarias de nomeações estão na edição desta quarta-feira, dia 25, do Diário Oficial do Acre (DOE-AC).

Todos os cargos, identificados como “AP” e o número de referência do cargo, são de assessores parlamentares, aqueles que vão ajudar os vereadores durante a rotina legislativa interna e externamente. Para isso, os novos comissionados podem receber salários entre R$ 1 mil e R$ 5 mil, como prevê uma resolução da Mesa Diretora da Casa.

Ao todo, 15 portarias da Câmara Municipal foram usadas para as nomeação dos quase 90 novos servidores comissionados da casa. Além deles, outros devem ser nomeados para cargos de indicação políticas, como chefes de gabinete, diretores e assessorias diretamente ligadas à Presidência da Casa de Leis.

VEJA A LISTA DE NOMEADOS

A assessoria de comunicação da Câmara informou que os cargos comissionados nomeados, são de livre indicação dos gabinetes dos vereadores, e afirma que cada parlamentar pode indicar à câmara, até 8 (oito) assessores..

Além dos assessores, a assessoria informa que outros cargos também foram nomeados e “tratam-se de cargos de coordenadores de setores desta casa, todos previstos em lei”.

Em seu comunicado, “a Câmara Municipal de Rio Branco se coloca a inteira disposição para esclarecer quaisquer que sejam as dúvidas, para que assim a população de Rio Branco esteja informada sobre as ações desta casa, que atua respeitando o regimento interno da Câmara e a lei orgânica deste município”.