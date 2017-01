Após mais de 20 dias nos EUA, governador Sebastião Viana participa de reunião no Amapá

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 25/01/2017 15:15:55

Após mais de 20 dias em Denver, Colorado, nos Estados Unidos, em agenda que incluiu aulas de inglês e participação em reuniões da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF – sigla em inglês), coletivo de autoridades que estuda e propõe melhorias para o meio ambiente, Sebastião Viana está de volta ao Brasil, porém seu destino, antes do Acre, será o estado do Amapá, onde participa, nestas quinta e sexta-feira, do encontro dos governadores dos nove Estados da Amazônia Legal. Ontem, Viana participou de encontro em Florianópolis (SC).

Em Macapá, capital amapaense, os governadores debaterão e elaborarão a Carta do Amapá. O documento conterá decisões e reivindicações comuns dos Estados, que serão encaminhadas ao governo federal.

Além dos governadores do Acre e do anfitrião Amapá, confirmaram presença os governadores do Pará, Rondônia, Amazonas, Roraima, Tocantins, Mato-Grosso e Maranhão.