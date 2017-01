Suspeitos de comandar facções criminosas são transferidos para Rio Branco

Da redação ac24horas - 24/01/2017 10:32:46

Pelo menos sete detentos do Presídio Manoel Nery da Silva, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, suspeitos de integrar e comandar facções criminosas, foram transferidos para Rio Branco (AC) no último domingo, dia 22. Saiba mais no vídeo.