Só uma nova eleição resolve a crise do Brasil, diz Jorge Viana

24/01/2017 06:03:23

“Por mim, só uma nova eleição resolve a crise do Brasil”. A frase é do senador Jorge Viana, o primeiro entrevistado da nova temporada do Bar do Vaz, que volta ser exibido a partir desta terça feira. Numa conversa franca, o petista fala do momento crítico do País, da violência que se instalou nos estados brasileiros, lamenta a morte do ministro do STF, Teori Zavaski e da Operação G7, que considera um grande erro da polícia.