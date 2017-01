Rio Juruá tem nível elevado e marca 12,83 metros em CZS

João Renato Jácome - 24/01/2017 13:54:05

Em Cruzeiro do Sul, o nível do Rio Juruá está abaixo da cota de transbordamento, marcando, nesta terça-feira, 24, a cota 12,83 metros, segundo informou a Defesa Civil. Ao todo, 20 pessoas de famílias diferentes já foram desabrigadas pelas águas do manancial. A situação já havia sido antecipada pelo ac24horas na semana passada.

Entre segunda e terça-feira, dias 23 e 24, houve uma elevação de sete centímetros no nível do manancial, causando ainda mais preocupação. O manancial segue sendo monitorado por técnicos do órgão.

Mesmo que ainda não tenha sido desabrigadas pelo rio, mais de 215 famílias estão com os serviços de eletricidade suspensos nos bairros de Cruzeiro do Sul. Um plano de contingência já está sendo executado pela prefeitura da cidade, com doação de cestas básicas, água e colchões.