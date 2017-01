Prefeitura publica decreto com homologação de concurso público

Da redação ac24horas - 24/01/2017 10:56:42

A prefeitura de Tarauacá publicou no diário Oficial do Estado no dia de hoje, o Decreto número 19/2017, que dispõe sobre a homologação do resultado final do Concurso Público da Secretaria Municipal de Saúde realizado ainda no governo passado.

As provas foram realizadas pela primeira vez no mês de abril de 2016 e por apresentar uma série de problemas que se transformaram em ações na justiça, foram reaplicadas no início do mês de dezembro e o resultado está sendo homologado agora.

Em breve a prefeitura estará divulgando através dos meios de comunicação a convocação dos candidatos aprovados, para o processo de posse.

O concurso vai garantir o ingresso de 132 profissionais para os cargos de Assistente Social, Auditor de Controle Interno, Auditor Fiscal, Enfermeiro, Farmacêutico/Bioquímico, Fisioterapeuta, Médico, Nutricionista, Odontólogo, Profissional de Educação Física, Psicólogo, Técnico de Análises Clínicas, Técnico de Enfermagem, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias, Auxiliar de Controle Interno, Auxiliar de Saúde Bucal e Fiscal Sanitário.